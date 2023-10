Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:

Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A3E5EG5, WKN: A3E5EG, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs Leitsubstanz ist Byfavo® (Remimazolam), ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum.



PAION hat die Vermarktung von Byfavo® in ausgewählten europäischen Märkten gestartet. Byfavo® ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Byfavo® ist in den USA, der EU/EWR/Vereinigtem Königreich, China, Südkorea und Taiwan für die Kurzsedierung sowie in der EU/EWR/Vereinigtem Königreich, Japan, China den Philippinen und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen.



Darüber hinaus vermarktet PAION zwei Produkte für die Intensivmedizin in ausgewählten europäischen Ländern: Angiotensin II (GIAPREZA®), einen Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributiven Schock, und Eravacyclin (XERAVA®), ein neuartiges Fluorocyclin-Antibiotikum für die Behandlung komplizierter intra-abdominaler Infektionen bei Erwachsenen.



PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem man neuartige Produkte auf den Markt bringt, die Patienten, Ärzten und anderen Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PAION AG (ISIN: DE000A3E5EG5, WKN: A3E5EG, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Unter den deutschen Small und Mid Caps verliere die Aktie der Biotech-Gesellschaft PAION am Freitag massiv an Boden. Das defizitär wirtschaftende Unternehmen wolle einmal mehr über eine Kapitalerhöhung frische liquide Mittel einsammeln. Der Bezugspreis der neuen Aktien liege allerdings deutlich unter den Kursen, die Anleger in den Tagen zuvor bereit gewesen seien, je PAION-Aktie zu zahlen.Demnach sollten 4,8 Millionen neue PAION-Aktien zum Kurs von nur 1,90 Euro ausgegeben werden, woraus ein Bruttoemissionserlös von rund 9 Millionen Euro resultieren könnte. Der Preis liege somit in etwa satte 50 Prozent unter dem Niveau der Vorwochen.PAION wolle die liquiden Mittel für seine kommerzielle Infrastruktur, die Markteinführung von Byfavo (Remimazolam) in Europa in der Indikation Allgemeinanästhesie, für das Produktlebenzyklusmanagement sowie die Erfüllung von Entwicklungsverpflichtungen nutzen. Und auch Rückzahlungen und Zinsen im Rahmen des Darlehensvertrags mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) sollten abgewickelt beziehungsweise beglichen werden.Immerhin: Die Humanwell Healthcare-Gruppe habe sich bereit erklärt, Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder anderen Investoren bezogen würden, im Wert von bis zu 6 Millionen Euro zu zeichnen. Und auch der Schweizer Investor Nice & Green stehe bereit und würde ebenfalls neue Aktien, die nicht zugeteilt würden, im Gegenwert von bis zu 5 Millionen Euro erwerben. Die erfolgreiche Durchführung der Bezugsrechtskapitalerhöhung sei also so gut wie gesichert.Aktie unbedingt meiden!, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur PAION AG. (Analyse vom 20.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PAION-Aktie: