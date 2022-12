ISIN PAION-Aktie:

DE000A0B65S3



WKN PAION-Aktie:

A0B65S



Ticker-Symbol PAION-Aktie:

PA8



Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum.



PAION hat die Vermarktung von Remimazolam (Byfavo(R)) in ausgewählten europäischen Märkten gestartet. Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Remimazolam ist in den USA, der EU/EWR/Vereinigtem Königreich, China und Südkorea für die Kurzsedierung sowie in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen.



Darüber hinaus vermarktet PAION zwei Produkte für die Intensivmedizin in ausgewählten europäischen Ländern: Angiotensin II (GIAPREZA(R)), einen Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributiven Schock, und Eravacyclin (XERAVA(R)), ein neuartiges Fluorocyclin-Antibiotikum für die Behandlung komplizierter intra-abdominaler Infektionen bei Erwachsenen.



PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem man neuartige Produkte auf den Markt bringt, die Patienten, Ärzten und anderen Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen. (14.12.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) unter die Lupe.Zur Wochenmitte breche das Papier der Aachener Biotech-Gesellschaft um über 30% ein. Das Specialty-Pharma-Unternehmen wolle im bevorstehenden Januar 2023 eine außerordentliche Hauptversammlung abhalten, um Kapitalherabsetzungen durch Einziehung und Zusammenlegung von Aktien zu beschließen.Demnach beabsichtige der Vorstand, im Wege einer ordentlichen Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 10:1 das Grundkapital zu ändern. "Um ein glattes Herabsetzungsverhältnis zu erreichen, sollen zunächst zwei von einem Aktionär unentgeltlich zur Verfügung gestellte PAION-Aktien eingezogen und dadurch das Grundkapital um 2,00 Euro in vereinfachter Form herabgesetzt werden", heiße es weiter. Damit solle erreicht werden, dass die PAION-Aktie wieder deutlicher über dem anteiligen Betrag einer PAION-Aktie am Grundkapital i.H.v. 1,00 Euro notiere. Das solle dem angeschlagenen Biotech-Unternehmen dann ermöglichen, alternativ oder zusätzlich künftig auch Finanzmittel aus einer Kapitalerhöhung einzunehmen. Für Altaktionäre drohe also eine immense Verwässerung."Dem "Aktionär" fehlen derzeit die Argumente für eine Kaufempfehlung", habe es im letzten "Aktionär"-Artikel zur Biotech-Gesellschaft geheißen. Das Fazit habe unverändert Bestand, Anleger sollten den spekulativen Titel vorerst weiter meiden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2022)Börsenplätze PAION-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:0,572 EUR -29,47% (14.12.2022, 16:41)XETRA-Aktienkurs PAION-Aktie:0,566 EUR -30,30% (14.12.2022, 16:24)