Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A3E5EG5, WKN: A3E5EG, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs Leitsubstanz ist Byfavo® (Remimazolam), ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum.



PAION hat die Vermarktung von Byfavo® in ausgewählten europäischen Märkten gestartet. Byfavo® ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Byfavo® ist in den USA, der EU/EWR/Vereinigtem Königreich, China, Südkorea und Taiwan für die Kurzsedierung sowie in der EU/EWR/Vereinigtem Königreich, Japan, China den Philippinen und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen.



Darüber hinaus vermarktet PAION zwei Produkte für die Intensivmedizin in ausgewählten europäischen Ländern: Angiotensin II (GIAPREZA®), einen Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributiven Schock, und Eravacyclin (XERAVA®), ein neuartiges Fluorocyclin-Antibiotikum für die Behandlung komplizierter intra-abdominaler Infektionen bei Erwachsenen.



PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem man neuartige Produkte auf den Markt bringt, die Patienten, Ärzten und anderen Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen. (27.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAION AG (ISIN: DE000A3E5EG5, WKN: A3E5EG, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) unter die Lupe.Die deutsche Biotech-Gesellschaft habe seit Jahren vergeblich versucht, nachhaltig in die schwarzen Zahlen vorzudringen. Immer wieder habe das Unternehmen Kapitalmaßnahmen durchführen müssen, um den Fortbestand zu sichern. Am Mittwoch habe PAION jedoch überraschend den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens kommuniziert.Überraschend insofern, da die Aachener erst vor wenigen Tagen eine "vollständig gezeichnete Bezugsrechtskapitalerhöhung" angekündigt hätten. Denn die Humanwell Healthcare-Gruppe habe sich bereits bereit erklärt, Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder anderen Investoren bezogen würden, im Wert von bis zu 6 Mio. Euro zu erwerben. Und auch der Schweizer Investor Nice & Green sei zur Verfügung gestanden und habe ebenfalls neue Aktien, die nicht zugeteilt würden, im Gegenwert von bis zu 5 Mio. Euro beziehen wollen.Doch dann sei die Wende gefolgt: Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Der Grund dafür sei laut PAION der Umstand, dass bei der Gesellschaft "Unregelmäßigkeiten im Verantwortungsbereich des Finanzvorstands" im Hinblick auf eine für die Gesellschaft wesentliche Finanzierung bekannt geworden seien. Die genauen Hintergründe würden demnach ermittelt.Die Nachricht sei ein Schlag ins Gesicht für alle Altaktionäre, v.a. für diejenigen, die seit vielen Jahren dem Unternehmen das entsprechende Vertrauen geschenkt hätten und der Biotech-Firma bei den zahlreichen Kapitalerhöhungen zur Seite gestanden seien."Der Aktionär" habe erst in der Vorwoche vor dem deutschen Biotech-Nebenwert gewarnt und geschrieben, den Wert "unbedingt" zu meiden. Dass der Worst Case derart schnell eintrete, sei allerdings nicht zu erwarten gewesen. Eine Rettung des Unternehmens zum Wohle der Aktionäre sei nicht in Sicht. Finger weg, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PAION-Aktie: