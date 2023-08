NYSE-Aktienkurs Ovintiv-Aktie:

48,19 USD -0,19% (21.08.2023, 22:00)



ISIN Ovintiv-Aktie:

US69047Q1022



WKN Ovintiv-Aktie:

A2PYY3



Ticker-Symbol Ovintiv-Aktie:

47Q



NYSE-Symbol Ovintiv-Aktie:

OVV



Kurzprofil Ovintiv Inc.:



Ovintiv Inc. (ISIN: US69047Q1022, WKN: A2PYY3, Ticker-Symbol: 47Q, NYSE-Symbol: OVV) ist ein Erdöl- und Erdgasexplorations- und Produktionsunternehmen mit Sitz in Denver, Colorado. Das US-Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung seines Multi-Basin-Portfolios von erstklassigen Öl- und Erdgasvorkommen in den Vereinigten Staaten und Kanada. Zu den Aktivitäten von Ovintiv gehört auch die Vermarktung von Öl, Erdgasflüssigkeiten (NGLs) und Erdgas. Ovintiv ist in drei Segmenten tätig: USA Operations, Canadian Operations und Market Optimization. (22.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ovintiv-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Energieproduzenten Ovintiv Inc. (ISIN: US69047Q1022, WKN: A2PYY3, Ticker-Symbol: 47Q, NYSE-Symbol: OVV) unter die Lupe.Die Ovintiv-Aktie sei derzeit einen besonderen Blick wert. Charttechnisch habe sich an die strategische Bodenbildung in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation eine klassische Konsolidierungsflagge angeschlossen. Interessanterweise trete dieses trendbestätigende Kursmuster exakt im Dunstkreis des langfristigen, ehemaligen Abwärtstrends (akt. bei 30,10 USD) auf. Über einen Zeitraum von anderthalb Jahren sei das Papier immer wieder um die beschriebene Trendlinie gependelt. Gelinge nun die "bullishe" Auflösung der beschriebenen Flagge, dann würden gleich zwei verschiedene, konstruktive Chartmuster vorliegen. Lohn der Mühen wäre vermutlich ein deutlicher Aufwärtsimpuls - inklusive eines neuen Bewegungshochs oberhalb der Marke von 63,30 USD. Rückenwind komme derzeit von verschiedenen Indikatoren. Während der MACD mit einem neuen Kaufsignal aufwarte, verfüge der Titel inzwischen wieder über eine hohe relative Stärke (Levy). Zudem liege im Verlauf dieses Trendfolgers der Bruch des Abwärtstrends seit Februar 2021 vor.Um die Ausbruchschance nicht zu gefährden, sollte die Ovintiv-Aktie in Zukunft nicht mehr unter die 38-Wochen-Linie (akt. bei 42,13 USD) zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 22.08.2023)Börsenplätze Ovintiv-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ovintiv-Aktie:44,23 EUR -0,41% (21.08.2023, 22:26)