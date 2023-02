Bonn (www.aktiencheck.de) - Seit Ende des dritten Quartals 2022 haben die kleinen US-Unternehmen (Small Caps, S&P 600) die großen Unternehmen (Large Caps, S&P 500) um etwa 5 Prozentpunkte übertroffen und trotz gemischter makroökonomischer Daten und eines angespannten Arbeitsmarktes an Fahrt gewonnen, so die Analysten von Postbank Research.



Es werde davon ausgegangen, dass die Einkommensströme von Small Caps in Zukunft steigen würden, was sie zu Aktien mit "langer Duration" mache. Die sinkenden Staatsanleiherenditen hätten sich daher auf sie genauso positiv ausgewirkt wie auf Wachstumswerte. Small Caps seien auch stärker in zyklischen Sektoren engagiert, die in der Regel den Markt in frühen Zyklus- und in Bärenmarktrallys anführen würden. Small Caps würden derzeit mit einem Abschlag von 22% gegenüber Large Caps gehandelt, was angesichts ihres typischen Bewertungsaufschlags erheblich sei. Die Erträge von Small Caps könnten in einer Rezession stärker sinken als die von Large Caps, so dass die Outperformance von Small Caps noch weiter ausgebaut werden könnte, wenn die US-Wirtschaft nicht in eine Rezession abrutsche.



Die Outperformance von Small Caps könnte sich angesichts der zyklischen Ausrichtung und des Bewertungsabschlags fortsetzen, insbesondere wenn die US-Wirtschaft nicht in eine Rezession abrutsche. (21.02.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.