Natürlich seien alle Rezessionen auf ihre Art schmerzhaft, doch zum Glück würden sie meist nicht sehr lange andauern. Die Analyse von elf US-Konjunkturzyklen seit 1950 zeige, dass Rezessionen zwischen zwei und 18 Monaten gedauert hätten und im Schnitt nach etwa zehn Monaten wieder vorbei gewesen seien.



Hinzu komme, dass sich die Aktienmärkte meist schon vor dem Ende der Rezession wieder erholt hätten. "Auch im Abschwung fallen die Kurse, bevor die Konjunktur nachgibt", so Busch. Mitte 2022 seien fast alle großen Aktienmärkte in die Baisse gefallen. "Und wenn sich die Geschichte wiederholt, werden sie sich etwa sechs Monate vor der Wirtschaft wieder erholen." Von der Markterholung solle man so wenig wie möglich verpassen. In allen Marktzyklen seit 1950 seien die Kurse in der Hausse um durchschnittlich 265 Prozent gestiegen, während sie in der Baisse nur 33 Prozent verloren hätten.



"2022 war nicht einfach, und es kann auch in 2023 weiterhin schwierig bleiben", meine der Experte. "Eines darf man aber nicht vergessen: Jede Rezession und jede Baisse waren irgendwann vorbei. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis sich Wirtschaft und Märkte wieder erholen."



Bei steigenden Rezessionssorgen: Anleihen wieder als Alternative?



Trotzdem seien die Zahlen aktuell weiterhin unschön: 2022 werde als eines der schwächsten Anleihenjahre aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Wegen des großen Minus würden sich viele Investoren fragen, ob Anleihen wirklich noch vor Verlusten schützen würden, wenn die Aktienkurse fallen würden. "Nur in wenigen Kalenderjahren geben Aktien und Anleihen gleichzeitig nach", erläutere Busch. In den 45 Jahren seit 1977 sei 2022 die einzige Ausnahme. Grund seien die massiven Zinserhöhungen der FED und anderer Notenbanken gewesen. Wegen der hohen Inflation sei die Nullzinspolitik aufgegeben worden.



"2023 dürfte sich das ändern", sage Busch. "Wenn Teuerung und Konjunktur nachlassen, könnte die FED die Zinserhöhungen beenden und ich glaube, dass wir nah dran sind. Sobald die FED die Geldpolitik wieder lockert, könnten Qualitätsanleihen ein Portfolio wieder stabilisieren und höhere Erträge liefern."



Wenn Rezessionssorgen die Aktienkurse fallen lassen würden, könnten Anleihen also durchaus wieder für mehr Stabilität sorgen. "Wegen der attraktiven Bewertungen sehe ich mehr Chancen und investiere in ausgewählte Hypotheken- und Unternehmensanleihen", resümiere Busch. "Selbst wenn die Kurse weiter fallen, ändert das nichts an den jetzt wesentlich höheren laufenden Erträgen. Sie können dann für einen Ausgleich sorgen." (12.01.2023/ac/a/m)







