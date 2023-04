Euronext Paris-Aktienkurs Orange-Aktie:

Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (13.04.2023/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Orange sei mit einem KGV um die 10 im Peer Group-Vergleich unterbewertet. Insgesamt handle es sich jetzt bei Orange darum, die Schulden abzubauen bzw. den Cashflow zu steigern. Das könnte dem Unternehmen immer besser gelingen, weil die Investitionsausgaben in den kommenden Jahren nach unten laufen würden. Was das Chartbild betreffe, sei die Aktie zuletzt sehr gut gelaufen. Sie sei über die 11-Euro-Marke ausgebrochen. Zudem scheine die Dividende auf die nächsten Jahre gesichert zu sein. Anleger könnten bei der Orange-Aktie zugreifen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.04.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:11,312 EUR -0,95% (13.04.2023, 11:52)