Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (12.06.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Oracle werde heute nach Handelsende Quartalszahlen melden. Zum einen erwarte man, dass die Cloud weiter gewachsen sei. Es gebe aber auch Erwartungen, was die KI betreffe. Insgesamt müsse geliefert werden und der Ausblick müsse passen. Die Oracle-Aktie sei zuletzt stark gewesen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.06.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:105,64 EUR +3,31% (12.06.2023, 15:07)