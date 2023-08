NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

119,09 USD +1,93% (29.08.2023, 15:44)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (29.08.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Oracle profitiere von einer Kaufempfehlung von der UBS. Die Analysten hätten die Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Laut der Begründung sei das Unternehmen gut aufgestellt und werde von den übergeordneten Trends in der Branche profitieren. Indirekt sei man auch Profiteur des KI-Booms. Zudem sei Oracle günstig bewertet. Der Experte von "Der Aktionär" verweist darauf, dass Oracle in den vergangenen Jahren Duzende an Übernahmen getätigt hat, die man auch erfolgreich zu integrieren wusste. In den letzten zwölf Monaten stieg die Oracle-Aktie von 60 auf 120 USD an, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.08.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:109,56 EUR +1,43% (29.08.2023, 16:11)