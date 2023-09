NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

126,71 USD +0,31% (11.09.2023, 22:04)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (12.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Barclays:Raimo Lenschow, Analyst von Barclays, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL).Die langfristigen Aussichten für den US-Softwarekonzern hätten sich im ersten Quartal mit besseren Cloud-Einnahmen, starken Umsatzabgrenzungen und dem Auftragsbestand bei künstlicher Intelligenz verbessert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Lizenzen seien aber schwer zu vergleichen, Cerner befinde sich in der Software-as-a-Service-Umstellung und die Aktie sei in letzter Zeit bereits stark gestiegen, so dass der Q1-Bericht nicht wie ein kurzfristiger Katalysator aussehe.Raimo Lenschow, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Oracle-Aktie bestätigt und das Kursziel Oracle von 150 auf 147 USD gesenkt. (Analyse vom 12.09.2023)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:106,02 EUR -10,05% (12.09.2023, 14:19)