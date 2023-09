NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (12.09.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) nach dem Bericht zum ersten Quartal unverändert mit dem Anlagevotum "buy" ein.Der Bericht von Oracle zum ersten Quartal des Geschäftsjahres sei "weitgehend in-line" ausgefallen. Auch wenn die Ergebnisse nicht der in letzter Zeit aufgekommenen optimistischen Stimmung entsprochen hätten, hätten die Umsätze die Mitte der Prognose erreicht und die operativen Margen hätten sich verbessert, obwohl die margenstarken Lizenzen verfehlt worden seien, was größtenteils auf die Umstellung des Modells von Cerner auf Cloud-Subskriptionen zurückzuführen sei, so die Analysten in einer Research Note. Das Unternehmen sage, dass es zwar "eine Menge beweglicher Teile" gebe, aber dass es seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 unverändert lasse, ohne Cerner, von dem es sage, dass es "noch in Arbeit sei".Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Oracle weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel liege bei 135 USD. (Analyse vom 12.09.2023)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:106,64 EUR -9,52% (12.09.2023, 12:23)