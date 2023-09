NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

126,32 USD +0,98% (08.09.2023, 22:03)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (11.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Analyst Tyler Radke von der Citigroup:Tyler Radke, Analyst der Citigroup, erhöht das Kursziel für die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) von 121 auf 138 USD.Tyler Radke erwarte, dass das Unternehmen die Q1-Schätzungen übertreffen werde, was vor allem auf die Cloud-Infrastruktur zurückzuführen sei. Die Dynamik des Unternehmens aus einem starken Geschäftsjahr 2024 setze sich mit weiteren Kapazitätseinführungen und einer günstigen generativen Nachfrage nach künstlicher Intelligenz fort, so der Analyst in einer Research Note. Das Unternehmen argumentiere jedoch, dass dieses Wachstum von geringerer Qualität sei, da die Margen niedriger seien und es sich eher um standardisierte Infrastrukturdienste handele, die von Lieferengpässen und günstigeren Preisen profitieren würden.Tyler Radke, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Oracle weiterhin mit "neutral" ein. (Analyse vom 11.09.2023)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:119,34 EUR +1,08% (11.09.2023, 13:20)