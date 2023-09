Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

102,04 EUR -0,39% (25.09.2023, 13:33)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

109,03 USD -0,37% (22.09.2023, 22:02)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (25.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets senken das Kursziel für die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) von 132 auf 130 USD.Obwohl die Besucherzahlen auf der Oracle Cloud World um 20% gestiegen seien, was ein Zeichen für das gestiegene Interesse an den Lösungen des Unternehmens sei, habe das Unternehmen immer noch Zweifel an seiner Fähigkeit, die Umsätze zu steigern, auch wenn die kurz- und langfristigen Ziele des Managements wahrscheinlich "vernünftig" seien, so BMO in einer Research Note.BMO füge hinzu, dass das Unternehmen zwar von Oracles Wachstum in den Bereichen Enterprise Resource Planning, Human Capital Management und Supply Chain Management überzeugt sei, aber weiterhin Zweifel am Wachstumspotenzial der dauerhaften Datenbankeinnahmen von Oracle habe.Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Oracle weiterhin mit "market-perform" ein. (Analyse vom 25.09.2023)Börsenplätze Oracle-Aktie: