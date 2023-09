NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (07.09.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Oracle-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) charttechnisch unter die Lupe.Gleich mehrere Faktoren würden die Oracle-Aktie derzeit zu einem spannenden Trading-Kandidaten machen. Zunächst verfüge der Titel über eine hohe Relative Stärke - und das konsequent seit Herbst vergangenen Jahres. Gleichzeitig sei die Aktie ein gutes Beispiel dafür, wie Aufwärtskurslücken (untere Gapkante bei 110,15 USD) in Zukunft als Unterstützung wirken würden. Charttechnisch komme die Ausprägung einer klassischen Korrekturflagge hinzu. Mit dieser Konsolidierungsformation habe das Papier zudem einen lehrbuchmäßigen Pullback an das alte Rekordhoch vom Dezember 2021 bei 106,34 USD vollzogen. Übergeordnet könne die Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre darüber hinaus als sog. "Untertassen-Muster" interpretiert werden. In der Konsequenz dürfte das bisherige Allzeithoch bei 127,54 USD noch nicht das Ende der Fahnenstange markieren. Vielmehr spreche einiges für eine Trendfortsetzung. Aus der beschriebenen Untertassenformation ergebe sich ein rechnerisches Kursziel von rund 150 USD, während die angeführte Flagge sogar ein Anlaufziel von 156 USD bereithalte. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich indes das jüngste Aufwärtsgap im Tagesbereich bei 118,53/117,71 USD an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:115,34 EUR -0,50% (07.09.2023, 08:29)