Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (07.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.Nachdem es um die Oracle-Aktie nach dem Allzeithoch etwas ruhiger geworden sei, lege das papier des Software-Konzerns nun wieder den Vorwärtsgang ein. Der nächste Großauftrag von der Regierung sei eingesackt und zwei namhafte Analysehäuser hätten ihre Kursziele deutlich erhöht.Nach dem Allzeithoch am 15. Juni bei einem Kurs von 127,54 USD hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt und die Oracle-Aktie habe in den Korrektur- und Konsolidierungsmodus geschaltet. Ende August sei der Ausbruch aus der zweimonatigen Konsolidierung auf einem Niveau von 116 USD gelungen. Zudem sei die 50-Tage-Linie, die aktuell bei 117 USD verlaufe, in der vergangenen Woche durchbrochen worden, wodurch ein Kaufsignal generiert worden sei. Für ein neues Rekordhoch würden nach aktuellen Kursen so nur noch 2,5% fehlen.Warum sei Oracle wieder gefragt an der Börse? Weltweit würden mehr als 1.000 Organisationen des öffentlichen Sektors von den branchenführenden Technologien und der überlegenen Leistung des US-Konzerns profitieren. Darunter auch der US-Geheimdienst und das Verteidigungsministerium. Die boomende Cloud-Sparte sowie KI-Fantasie dürften den US-Technologietitel auch im weiteren Jahresverlauf beflügeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Oracle-Aktie: