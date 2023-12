NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (12.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Sanford C. Bernstein & Co erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL).Man stelle fest, dass der US-Softwarekonzern ein weiteres durchwachsenes Quartal abgeliefert habe, mit Stärke auf der Margen- und EPS-Seite, aber Schwäche beim Umsatz- und Cloud-Wachstum, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die Oracle-Aktie schwächele und die Erwartungen seien deutlich gedämpfter, während das Setup für das zweite Halbjahr stark sei, angetrieben durch die Stabilität des Wachstums im Strategic Back Office, mehr OCI-Kapazitäten, die aufgrund der hohen Nachfrage online gehen würden, eine starke Nachfrage nach Oracle AI, jedoch mit gedämpften Erwartungen, und Datenbankeinnahmen, die einen sichtbaren Rückenwind erfahren könnten, da Microsoft 2K Exadata-Racks für das nächste Jahr angefordert habe.Sanford C. Bernstein & Co hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Oracle-Aktie bestätigt und das Kursziel von 144 auf 147 USD angehoben. (Analyse vom 12.12.2023)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:95,91 EUR -10,30% (12.12.2023, 16:19)