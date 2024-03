NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

114,13 USD +1,52% (11.03.2024, 21:04)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (12.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) weiterhin mit "outperform" ein.Oracle habe ein gutes Quartal abgeliefert und beim Gesamtumsatz den Erwartungen entsprochen, was auf eine Steigerung bei Cloud und Software zurückzuführen sei. Das Unternehmen habe auch eine schöne Verbesserung der operativen Marge erzielt. Noch wichtiger sei, dass Oracle einen soliden Umsatzausblick gegeben habe - eine gesunde Prognose für das vierte Quartal, eine Wachstumsbeschleunigung für das Geschäftsjahr 25 und die Bestätigung der Ziele für das Geschäftsjahr 26, so Bernstein weiter. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass die starken Ergebnisse des Quartals in Verbindung mit dem Ausblick einige der Wachstumsbedenken zerstreut hätten, die in den letzten beiden Quartalen aufgekommen seien.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Aktie von Oracle weiterhin mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 147 auf 159 USD. (Analyse vom 12.03.2024)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:117,82 EUR +3,24% (12.03.2024, 13:08)