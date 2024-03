NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (12.03.2024/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von William Blair & Co:Die Analysten von William Blair & Co stufen die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) von "market-perform" auf "outperform" hoch.Oracle habe ein solides viertes Quartal gemeldet, wobei das Management zuversichtlich seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 für einen Umsatz von 65 Mrd. US-Dollar und eine Non-GAAP-Betriebsmarge von über 45% bekräftigt und auf das Potenzial für eine Erhöhung dieser Ziele hingewiesen habe, so William Blair in einer Research-Note an die Investoren. Das Unternehmen sage, dass der positive Nachfragekommentar und das starke Buchungswachstum den strukturellen Wandel bei Oracle untermauern würden, der das Unternehmen gut für eine nachhaltige Beschleunigung des Umsatzwachstums positioniere. Blair sehe eine nachhaltige Wachstumsbeschleunigung für Oracle, angeführt von künstlicher Intelligenz und den "differenzierten" Cloud-Angeboten des Unternehmens.Die Analysten von William Blair & Co stufen die Aktie von Oracle von "market-perform" auf "outperform" herauf. (Analyse vom 12.03.2024)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:118,12 EUR +3,51% (12.03.2024, 12:39)