unter folgendem Link.







Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

102,18 EUR -13,30% (12.09.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

109,61 USD -13,50% (12.09.2023, 22:03)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (13.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.Der US-Softwarekonzern sei der jüngsten Euphorie nicht gerecht geworden. Die Quartalszahlen seien als eher enttäuschend gewertet worden. Die Aktie sei deutlich unter Druck geraten. Sie habe zuletzt einen guten Lauf mit einem zwölfprozentigen Plus binnen dreizehn Handelstagen gehabt, das nun wieder weg sei. Im Tagesverlauf sei der Titel sogar mit fast 14% im Minus gehandelt worden. Mit 109,30 USD habie Oracle-Aktie sogar den tiefsten Stand seit drei Monaten erreicht. Eine damalige Kurslücke seiwieder geschlossen worden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU