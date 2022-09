XETRA-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (13.09.2022/ac/a/n)



Oracle profitiere vom TikTok-Erfolg. Das starke Cloud-Geschäft lasse die eher durchwachsenen Quartalszahlen des US-Softwarekonzerns in den Hintergrund rücken. Die Oracle-Aktie reagiere auf die insgesamt gemischten Zahlen mit Kursgewinnen, was in aktueller Marktphase ein gutes Zeichen sei, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV".