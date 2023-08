Börsenplätze Oracle-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Oracle-Aktie zähle sicherlich zu den stilleren Profiteuren des Jahres 2023. Die boomende Cloud-Sparte und die KI-Fantasie jedenfalls hätten dem amerikanischen Softwareunternehmen zu einer Jahresperformance von plus 36 Prozent verholfen. Am Dienstag gebe es eine neue Kaufempfehlung der UBS.Weltweit würden mehr als 1.000 Organisationen des öffentlichen Sektors von den branchenführenden Technologien und der überlegenen Leistung von Oracle profitieren. Darunter auch der US-Geheimdienst und das Verteidigungsministerium.Oracle habe vor wenigen Wochen bekannt gegeben, dass die US Intelligence Community "Oracle Cloud Infrastructure" autorisiert habe, Missionen zu streng geheimen/sensiblen Informationen durchzuführen.Nicht nur deshalb habe die Schweizer Großbank UBS Oracle von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 140 US-Dollar angehoben. Der US-Softwarekonzern dürfte sich mit seiner GPU-Kapazität (Grafikprozessoren) und OCI-Architektur - sprich mit sich ergänzenden Cloud-Dienstleistungen - einen vom Markt unterschätzten Vorsprung verschafft haben, habe Analyst Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Dieser sollte ausreichen, um neue Kunden anzuziehen und die Nutzung der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) voranzutreiben."Der Aktionär" bleibe bullish für Oracle. Leser liegen seit Juni 2022 bereits 68 Prozent vorne und lassen ihre Gewinne laufen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Oracle-Aktie. (Analyse vom 29.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link