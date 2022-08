Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

75,89 EUR -0,14% (08.08.2022, 14:14)



XETRA-Aktienkurs Oracle-Aktie:

75,90 EUR +0,66% (08.08.2022, 14:06)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

77,35 USD -0,06% (05.08.2022, 22:03)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (08.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.Das wachstumsstarke Cloud-Geschäft und die hervorragende Cloud-Prognose habe die Oracle-Aktie nach der Q4-Veröffentlichung mächtig angetrieben. Der Grundstein für einen neuen Aufwärtstrend sei damit gelegt gewesen. Zuletzt habe das Momentum jedoch wieder etwas abgenommen. Einen Grund hierfür habe jüngst ein Bericht des "Wall Street Journal" geliefert.Das Wachstum der Cloud-Umsätze im vergangenen vierten Quartal von 19 Prozent und die Aussicht, dass die Geschäfte im neuen Geschäftsjahr sogar um bis zu 30 Prozent steigen könnten, habe die Oracle-Aktie beflügelt. Seit der Q4-Veröffentlichung Mitte Juni seien die Kurse über 20 Prozent gestiegen.Kein Wunder also, dass sich das Management in Zukunft verstärkt auf das Geschäft in der Cloud fokussieren wolle. Doch die zusätzlichen Investitionen würden zu einem Preis kommen: Wie das "Wall Street Journal" am Freitag berichtet habe, plane Oracle laut Insidern, in den Bereichen Advertising sowie Customer Experience Kosten zu sparen und dort hunderte von Stellen abzubauen.Die Oracle-Aktie drohe nach der starken Aufwärtsbewegung nun in eine Konsolidierung zu verfallen. Anleger sollten die Position absichern und den Stopp auf 62 Euro nachziehen. Doch die guten Langfrist-Aussichten in der Cloud machen die günstigen Tech-Papiere weiterhin attraktiv, weshalb das Ziel auf 88 Euro leicht angehoben wird, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Oracle-Aktie: