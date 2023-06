NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

116,43 USD +5,99% (12.06.2023, 22:04)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (13.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI stufen die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) weiterhin mit dem Rating "in-line" ein.Das Unternehmen glaube, dass Oracle "starke Ergebnisse" liefern werde, angetrieben durch ein Cloud-Wachstum von 30% und ein gewisses Aufwärtspotenzial gegenüber seiner aktuellen Lizenzschätzung. Evercore erkenne zwar an, dass sich die Positionierung von Oracle in den Bereichen Cloud und KI weiter verbessere, die "große Debatte" werde jedoch das Tempo des Cloud-Wachstums im GJ24 sein und die Frage, ob das Unternehmen die Talsohle bei den operativen Margen erreicht habe, da die Ausgaben für Investitionen weiter ansteigen würden, so die Analysten in einer Gewinnvorschau.Die Analysten von Evercore ISI stufen die Aktie von Oracle nach wie vor mit "in-line" ein und heben das Kursziel von 95 auf 110 USD an. (Analyse vom 12.06.2023)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:113,48 EUR +4,78% (13.06.2023, 13:20)