NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

126,71 USD +0,31% (11.09.2023, 22:04)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (12.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Great Falls (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Die Analysten vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co. senken das Kursziel für die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) von 115 auf 104 USD.Oracle habe "gute Ergebnisse" zu Beginn seines Geschäftsjahres gemeldet, aber mit einer schwachen Prognose für das kommende Quartal enttäuscht, so D.A. Davidson in einer Research Note. Während das gesunde Cloud-Wachstum im Quartal hervorgehoben worden sei, würden die langfristigen Wachstumstreiber nicht so schnell wie erwartet von Oracles Geschäft profitieren, so die Analysten in einer Research Note. D.A. Davidson sei weiterhin der Ansicht, dass ein hohes einstelliges Wachstum für Oracle angesichts der Risiken der Cerner-Integration und des Wettbewerbs im Bereich der Rechenzentren "nicht nachhaltig" sein könnte.Die Analysten von D.A. Davidson & Co. bewerten die Aktie von Oracle weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 12.09.2023)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:106,64 EUR -9,52% (12.09.2023, 12:23)