NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

126,93 USD -0,48% (13.03.2024, 15:20)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (13.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von HSBC:Die Analysten von HSBC stufen die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 144 USD auf 155 USD.Die Ergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal hätten über den Konsensschätzungen gelegen, und das Unternehmen habe seine Ziele für das Geschäftsjahr 2026 "zu konservativ" genannt, nachdem es diese Ziele in früheren Gewinnmitteilungen lediglich bekräftigt habe. HSBC erwarte, dass sich das Umsatzwachstum von Oracle auf 11,7% im Geschäftsjahr 2027 gegenüber 7% im Geschäftsjahr 2025 beschleunigen werde, da die "schnell wachsende" Cloud-Infrastruktur einen steigenden Anteil am Gesamtumsatz ausmache.Die Analysten von HSBC haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Oracle-Aktie bestätigt. (Analyse vom 13.03.2024)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:115,26 EUR -1,20% (13.03.2024, 15:33)