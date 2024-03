NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (21.03.2024/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:Jackson Ader, Analyst von KeyBanc Capital Markets, nimmt die Coverage der Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) auf.Oracle befinde sich in der "nicht beneidenswerten Situation, in der das gesamte Quartal durch eine einzige Zahl definiert wird", nämlich das Wachstum der Oracle Cloud Infrastructure bei konstanten Wechselkursen, so der Analyst. Er sei jedoch davon überzeugt, dass Oracle "eine legitime vierte" Public Cloud mit Sitz in den USA aufbauen könne, und gehe davon aus, dass das eigenständige OCI-Wachstum in diesem und im nächsten Jahr über 50% bleiben werde.Jackson Ader, Analyst von KeyBanc Capital Markets. hat die Coverage der Oracle-Aktie mit "overweight" aufgenommen. Das Kursziel laute 150,00 USD. (Analyse vom 20.03.2024)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:119,26 EUR +0,35% (21.03.2024, 13:25)