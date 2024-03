NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (12.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) weiterhin mit "equal-weight" ein und erhöhen das Kursziel von 106 USD auf 115 USD.Ein ausgeglichenes Umsatzergebnis und besser als erwartete operative Margen hätten dazu geführt, dass das Non-GAAP EPS 4c über dem Konsens gelegen habe, da sich das OCI-Wachstum als beständiger als befürchtet erwiesen habe. Die Umsatzprognose für das vierte Quartal von 4% bis 6% im Jahresvergleich habe jedoch den Konsens in der Mitte verfehlt, während die EPS-Prognose von 1,62 USD bis 1,66 USD den Konsens erreicht habe. Das Analysehaus merke an, dass die Prognosen von Morgan Stanley nach dem Bericht "relativ unverändert" seien.Die Analysten von Morgan Stanley haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal-weight"-Rating für die Oracle-Aktie bestätigt. (Analyse vom 12.03.2024)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:116,28 EUR +1,89% (12.03.2024, 15:31)