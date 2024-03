NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (12.03.2024/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:BMO Capital Markets erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL).Das sehr starke Wachstum der verbleibenden Leistungsverpflichtungen (Remaining Performance Obligations, RPO) von 29% gegenüber dem Vorjahr und 23% gegenüber dem Vorquartal werde ein angemessenes, wenn auch unspektakuläres Umsatzwachstum und Umsatzerwartungen für das vierte und erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 mehr als ausgleichen, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Free-Cash-Flow-Marge von Oracle habe im Februar-Quartal mit 29% ebenfalls deutlich über den Konsensschätzungen gelegen, obwohl sie durch geringere Investitionsausgaben begünstigt worden sei. BMO Capital Markets füge hinzu, dass es auf der Grundlage der Bewertung des freien Cashflows im Verhältnis zum Umsatzwachstum bei einer neutralen Bewertung für des US-Softwarekonzerns bleibe.BMO Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "market perform"-Rating für die Oracle-Aktie bestätigt und das Kursziel von 126 auf 142 USD angehoben. (Analyse vom 12.03.2024)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:116,00 EUR +1,65% (12.03.2024, 16:36)