NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

126,38 USD +10,73% (12.03.2024, 16:22)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (12.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Evercore ISI:Kirk Materne, Analyst von Evercore ISI, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL).Das währungsbereinigte Umsatzwachstum von Oracle Cloud Infrastructure (OCI) i.H.v. 52% habe den Erwartungen des Evercore ISI entsprochen und - was besonders wichtig sei - die Prognosen für das vierte Quartal würden auf ein OCI-Wachstum von etwa 40% in einem sehr schwierigen Vergleichsumfeld hindeuten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. In Bezug auf andere wichtige Erkenntnisse aus dem Quartal hebe er hervor, dass die Umsatzwachstumsprognose für das vierte Quartal von 4 bis 6% leicht unter den Erwartungen der Street von 6,3% gelegen habe, aber dass das Management ein Wachstum von 6 bis 8% ohne Cerner erwarte und glaube, dass Cerner im GJ 2025 Wachstum liefern werde.Kirk Materne, Analyst von Evercore ISI, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Oracle-Aktie bestätigt und das Kursziel werde von 130 auf 145 USD angehoben. (Analyse vom 12.03.2024)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:116,00 EUR +1,65% (12.03.2024, 16:36)