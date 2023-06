XETRA-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (05.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Brent Thill, Analyst von Jefferies & Co, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) und hebt das Kursziel von 105 auf 125 USD an.Die Oracle-Aktie könne weiter steigen, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Das organische Umsatzwachstum des US-Softwarekonzerns könne im Jahresvergleich durch eine Kombination aus höherer Kundennachfrage nach Cloud-Lösungen, fortgesetztem Wachstum bei Back-Office-Anwendungen und einem leichteren Vergleich des organischen Umsatzwachstums wieder auf einen hohen einstelligen Wert beschleunigen. Zudem seien die langfristigen Ziele des Unternehmens bei gleichmäßiger Umsetzung in den Cloud-Segmenten erreichbar.Brent Thill, Analyst von Jefferies & Co, hat in einer aktuellen Aktienanalyse "buy"-Rating für die Oracle-Aktie bestätigt und das Kursziel von 105 auf 125 USD erhöht. (Analyse vom 05.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link