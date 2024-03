NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

112,65 USD +0,20% (11.03.2024, 15:23)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (11.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse der Citigroup:Citigroup erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL).Citigroup gehe davon aus, dass die kurzfristige Unsicherheit beim US-Softwarekonzern im dritten Quartal anhalten werde, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die vierteljährliche Umfrage unter Wiederverkäufern habe gemischte Ergebnisse ergeben, die sich aber gegenüber den vorsichtigeren Trends des letzten Quartals leicht verbessert hätten. Obwohl die Erwartungen der Anleger relativ gedämpft seien, könnte die OCI-Dynamik nicht ausreichend anziehen, um den für die zweite Jahreshälfte/Q4 angedeuteten steilen Anstieg zu erreichen.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die die Oracle-Aktie bestätigt und das Kursziel von 111 auf 120 USD angehoben. (Analyse vom 10.03.2024)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:103,36 EUR +0,53% (11.03.2024, 15:28)