NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

103,14 USD -10,41% (12.12.2023, 15:45)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (12.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL).Oracle habe "gemischte" Ergebnisse für das zweite Quartal geliefert. Ein "Fehlschlag ist ein Fehlschlag" und Bären würden darauf hinweisen, dass sich das OCI-Umsatzwachstum ohne gehostete IaaS auf 55% verlangsamt habe. Die Analysten würden hinzufügen, dass "für diejenigen, die bereit sind, das Glas halb voll zu sehen", die Q3-Prognose auf eine Beschleunigung des Umsatzwachstums hindeute und dass das Unternehmen weiterhin einen schönen Aufbau des Auftragsbestands sehe. Die wichtigste Frage, die sich aus den Ergebnissen ergebe, werde weiterhin sein, wann die Stärke des OCI-Bestandes beginne, sich in einem stabilen OCI-Wachstum niederzuschlagen.Die Analysten von Evercore ISI stufen die Oracle-Aktie weiterhin mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 135,00 auf 130,00 USD reduziert. (Analyse vom 12.12.2023)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:95,83 EUR -10,37% (12.12.2023, 16:27)