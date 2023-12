NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

100,81 USD -12,44% (12.12.2023)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (13.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL).Das Unternehmen habe ein "enttäuschendes" zweites Quartal meldet, was zum Teil auf Währungsschwankungen und schwache Cloud-Einnahmen zurückzuführen sei. Die Oracle-Aktien könnten zwar kurzfristig in einer bestimmten Spanne verharren, Ankündigungen über neue Rechenzentren oder Supercluster, die in Betrieb gehen würden, könnten aber der nächste Katalysator sein und die Schätzungen für Q3 würden "vernünftig erscheinen". Angesichts der "robusten" Buchungsentwicklung des Unternehmens und des Potenzials, große Datenbank-Workloads zu migrieren, bleibe Mizuho optimistisch.Die Analysten von Mizuho Securities USA bewerten die Aktie unverändert mit "buy". Das Kursziel werde von 150,00 auf 140,00 USD reduziert. (Analyse vom 13.12.2023)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:93,55 EUR +0,22% (13.12.2023, 14:12)