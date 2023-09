Börsenplätze Oracle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

117,86 EUR -0,17% (11.09.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

126,71 USD +0,31% (11.09.2023, 22:04)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (12.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.Das Wachstum des Cloud-Geschäfts bei Oracle habe sich im vergangenen Quartal verlangsamt. Der Cloud-Umsatz sei im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 4,6 Mrd. US-Dollar gestiegen. Im Vierteljahr davor habe es noch einen Zuwachs von mehr als 50 Prozent gegeben. Die Aktie habe im nachbörslichen Handel am Dienstag am Ende mehr als neun Prozent verloren.Insgesamt hätten die Oracle-Erlöse im Ende August abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal um neun Prozent auf 12,45 Mrd. Dollar zugelegt (11,6 Mrd. Euro). Damit habe Oracle die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten getroffen. Unter dem Strich sei der Gewinn um 56 Prozent auf 2,4 Mrd. Dollar gestiegen.Oracle sei auf Datenbanken-Software spezialisiert, baue aktuell aber auch das Geschäft mit Cloud-Infrastruktur aus. Der Konzern sehe dafür eine wachsende Nachfrage, unter anderem dank des Schubs bei Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.Spannend werde, inwiefern sich die Zahlen von Oracle auf die Aktie des deutschen Rivalen SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460) auswirken würden. Die SAP-Aktie habe sich zuletzt extrem stark präsentiert. DER AKTIONÄR bleibe hier ganz klar optimistisch. Etwaige Rücksetzer seien bei SAP Kaufchancen. Ein Stopp bei 98,00 Euro sichert die Position hier nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link