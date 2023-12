Börsenplätze Oracle-Aktie:



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (12.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.Bei der Aktie des SAP-Konkurrenten Oracle sei es nachbörslich kräftig nach unten gegangen. Das Papier verliere aktuell im Vergleich zum Schlusskurs neun Prozent auf 105,42 Dollar. Der Softwareriese habe die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und dabei die Umsatzerwartungen verfehlt. Eine unsichere Wirtschaft und der Wettbewerb auf dem Markt für Cloud Computing hätten die Nachfragen nach den Cloud-Angeboten von Oracle belastet.Oracle habe für das zweite Quartal einen Gewinn pro Aktie von 1,34 Dollar gemeldet, was einen Cent über den Analystenschätzungen gelegen habe. Der Umsatz für das Quartal habe bei 12,9 Milliarden Dollar gelegen und damit Konsensschätzung von 13,05 Milliarden Dollar verfehlt. Im wichtigen Cloudgeschäft mit Software und Rechendiensten über das Netz habe sich das Wachstumstempo zum zweiten Mal in Folge verlangsamt.Oracles Einnahmen aus Cloud-Services und Lizenz-Support hätten sich auf 9,64 Milliarden Dollar belaufen, ein Plus von zwölf Prozent, aber unter dem Konsens von 9,71 Milliarden Dollar. Die Einnahmen aus Cloud- und On-Premises-Lizenzen seien um 18 Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar gefallen und hätten damit ebenfalls leicht unter den Erwartungen von 1,21 Milliarden Dollar gelegen.Die Aktie von Oracle habe im Juni dieses Jahres ihr Hoch erreicht und seitdem konsolidiert. Mit dem heutigen nachbörslichen Kursrückgang rutsche das Papier unter die wichtige 200-Tage-Linie zurück. "Aktionär"-Leser würden sich seit der Empfehlung aber nach wie vor gut im Plus befinden - dieses betrage derzeit rund 60 Prozent. Anleger sichern ihre Gewinne mit einem Stopp bei 91,00 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel. (Analyse vom 11.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link