NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

121,78 USD +4,37% (14.06.2023, 17:03)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (14.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Kash Rangan, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) nach dem "soliden" Q4-Bericht des Unternehmens von "verkaufen" auf "neutral" herauf, mit einem Kursziel von 120 USD (zuvor 75 USD).Die Ergebnisse und die Q1-Prognose hätten die Bedenken zerstreut, die sich vor allem auf den steigenden Investitionsbedarf zur Aufrechterhaltung des Wachstums bei Gen2 OCI konzentriert hätten, während gleichzeitig die Bruttomarge verwässert worden sei, sowie auf die "ungebremsten" Marktanteilsverluste im Oracle-Kerndatenbankgeschäft, so der Analyst. Die "ausgeprägte Steigerung" des IaaS-Umsatzwachstums werde von dem Unternehmen als klares Signal, dass Oracles beworbener Preis-/Leistungsvorteil gegenüber den Hyperscalern auf dem Markt ankomme, sowohl in Bezug auf neue als auch auf bestehende Kunden, was das Unternehmen trotz des späten Einstiegs in das IaaS-Geschäft für dauerhafte Anteilsgewinne positionieren sollte.Kash Rangan, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Aktie von Oracle von "verkaufen" auf "neutral" herauf. (Analyse vom 13.06.2023)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:112,72 EUR +4,24% (14.06.2023, 17:16)