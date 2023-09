NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (15.09.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von HSBC:Die Analysten von HSBC stufen die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "buy" und dem Kursziel von 144 USD ein.HSBC habe die Coverage für zehn Technologieunternehmen aus den USA aufgenommen. Der US-Technologiesektor erfahre Rückenwind, der die operative Leistung einiger Unternehmen unterstützen werde, aber nicht aller, so die Analysten in einer Research-Note an die Investoren. Das Unternehmen sehe vielversprechende Möglichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz, sage aber, dass der Zeitpunkt noch ungewiss sei, während die Nachfrage nach Cloud und digitaler Transformation "immer noch stark sei". HSBC bevorzuge Unternehmen, die sich "in kritischen Phasen ihrer Geschäftstätigkeit" befänden und deren Betriebsmodelle angesichts der starken Nachfrage eine bessere operative Leistung als die ihrer Konkurrenten erwarten lassen würden.Die Analysten von HSBC stufen die Aktie von Oracle in einer Ersteinschätzung mit "buy" und dem Kursziel von 144 USD ein. (Analyse vom 15.09.2023)