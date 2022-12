XETRA-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (15.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Oracle: Geschäfte laufen weiter rund - AktienanalyseDer Software-Konzern Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) hat das zweite Geschäftsquartal trotz erhöhter Inflations- und Rezessionsrisiken sowie dem starken Dollar mit kräftigen Zuwächsen abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dank eines anhaltend starken Cloud-Geschäfts und der Übernahme des IT-Gesundheitsdienstleisters Cerner seien die Erlöse in den drei Monaten bis Ende November im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 12,3 Mrd. Dollar geklettert. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden. Analysten hätten mit gut zwölf Mrd. Dollar gerechnet. Auch der Gewinn sei besser als gedacht ausgefallen. Unterm Strich habe Oracle 1,7 Mrd. Dollar verdient, nachdem hohe Rechtskosten vor einem Jahr für tiefrote Zahlen gesorgt hätten. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe bei 1,21 Dollar gelegen. Der Konsens habe hier 1,17 Dollar gesehen.Der Ausblick auf das laufende Quartal sei ebenfalls gut angekommen: Oracle prognostiziere einen Umsatzanstieg zwischen 17 und 19 Prozent bei einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 1,17 bis 1,21 Dollar. Beim Gewinn hätten Analysten dem Unternehmen mit 1,24 Dollar je Anteilsschein zwar etwas mehr zugetraut, beim Umsatz allerdings nur das untere Ende der Prognose auf ihren Zetteln. Damit würden die Chancen steigen, dass die Aktie in den kommenden Monaten - selbst wenn sich das Marktumfeld wieder eintrübe - zumindest einen Teil der seit Oktober laufenden Erholung verteidigen könne. (Ausgabe 49/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link