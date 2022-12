Börsenplätze Oracle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

79,28 EUR +2,80% (13.12.2022, 08:32)



XETRA-Aktienkurs Oracle-Aktie:

75,99 EUR +0,07% (12.12.2022)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

81,29 USD +1,77% (12.12.2022)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (13.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.Dank florierender Cloud-Services würden die Geschäfte beim Software-Konzern Oracle weiter rund laufen. Trotz erhöhter Inflations- und Rezessionsrisiken seien die Erlöse in den drei Monaten bis Ende November im Jahresvergleich auch dank einer Übernahme um 18 Prozent auf 12,3 Milliarden Dollar (11,7 Milliarden Euro) gewachsen. Das habe der SAP -Rivale am Montag nach US-Börsenschluss mitgeteilt.Der starke Dollar habe die Entwicklung allerdings gebremst. Mit Anwendungen aus der Cloud habe Oracle währungsbereinigt auf Jahressicht um 45 Prozent zulegen können, die Softwarepakete zur Unternehmenssteuerung aus dem Netz seien jedoch mit etwas weniger als 30 Prozent schwächer gewachsen.Unterm Strich habe Oracle 1,7 Milliarden Dollar verdient, nachdem hohe Rechtskosten vor einem Jahr für tiefrote Zahlen gesorgt hätten. Der Quartalsbericht habe die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Die Aktie habe nachbörslich mit einem Kursplus von gut zwei Prozent reagiert.Analysten hätten mit Kurszielerhöhungen auf die Zahlen reagiert. Jefferies habe das Ziel von 85 auf 90 Doll angehoben, J.P. Morgan von 84 auf 87 Dollar und die BofA von 90 auf 95 Dollar.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link