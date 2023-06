Börsenplätze Oracle-Aktie:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (13.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Florierende Cloud-Services hätten dem US-Softwarekonzern Oracle im vergangenen Geschäftsquartal zu mehr Gewinn und Umsatz verholfen. In den drei Monaten bis Ende Mai seien die Erlöse gegenüber dem Vorjahreswert um 17 Prozent auf 13,8 Milliarden Dollar gestiegen, wie der SAP -Erzrivale am Montag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe.Die Cloud-Umsätze seien um 54 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar gewachsen. Sie hätten zuletzt zusätzlich vom Hype rund um Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz profitiert. Unterm Strich habe Oracle 3,3 Milliarden Dollar (3,1 Milliarden Euro) verdient, vier Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Quartalszahlen hätten die Markterwartungen übertroffen. Die Aktie sei nachbörslich um über 3,6 Prozent auf 120,66 Dollar gestiegen. Bereits im regulären Handel habe das Papier sechs Prozent zulegen können.Im Vorfeld habe sich bereits die US-Bank J.P. Morgan optimistisch gezeigt und die Aktie mit "overweight" bewertet. Der selbst im Branchenvergleich starke Lauf der Aktie könnte anhalten, falls die nach dem Börsenschluss in New York anstehenden Quartalsresultate des Softwarekonzerns weiter ein stärkeres Cloud-Wachstum belegt hätten als bei den Konkurrenten Amazon und Microsoft, so Analyst Mark Murphy in einer am Montag vorliegenden Studie. Oracle könnte zudem von seinem Status als vergleichsweise sichere Anlage im Technologiesektor profitieren. Seine positive Einschätzung sei bestätigt worden."Der Aktionär" habe die Aktie von Oracle vor ziemlich genau einem Jahr bei 65,03 Euro zum Kauf empfohlen. Mittlerweile habe sich das Papier fast verdoppelt. Die Aussichten würden aber stark bleiben. Anleger lassen hier die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. Die starken Zahlen von Oracle könnten sich auch positiv auf die Aktie des Konkurrenten SAP auswirken. Anleger können bei dem Papier weiter zugreifen. (Analyse vom 13.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link