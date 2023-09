NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

112,39 USD -11,30% (12.09.2023, 15:33)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (12.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL).Die Oracle-Aktien seien heute Morgen gesunken, aber Evercore ISI sei der Meinung, dass "dies eher der Fall ist, dass die Erwartungen zu hoch sind" und nicht auf "größere Überraschungen" im Zusammenhang mit dem Bericht des Unternehmens für das erste Quartal zurückzuführen sei. Der Umsatz mit Lizenzen und Hardware sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, aber der Gesamtumsatz mit Cloud-Services sei um etwa 30% auf 4,6 Mrd. USD gewachsen. Die analysten hätten hinzugefügt, dass "Oracle weiterhin optimistisch ist, dass Datenbanken das dritte Standbein der Cloud-Wachstumsgeschichte werden".Die Analysten von Evercore ISI bewerten die Oracle-Aktie unverändert mit "in line". Das Kursziel werde von 125,00 auf 131,00 USD angehoben. (Analyse vom 12.09.2023)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:104,36 EUR -11,45% (12.09.2023, 15:47)