NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

115,13 USD +1,34% (11.12.2023, 22:03)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (12.12.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von der UBS:Die Analysten der UBS stufen die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) weiterhin mit "buy" ein.Oracle habe die Cloud/OCI-Wachstumserwartungen im zweiten Quartal in Folge nicht erfüllt, was erneut auf das Tempo des Ausbaus der Infrastrukturkapazitäten zurückzuführen sei, was enttäuschend sei, erkläre die UBS in einer Forschungsnotiz. Auch bei den SaaS-Umsätzen, dem Gesamtumsatzwachstum außerhalb von Cerner, dem RPO/DR-Wachstum, den Investitionsausgaben und dem Cashflow seien die Zahlen für das zweite Quartal zurückgeblieben, so das Unternehmen.Die Analysten der UBS stufen die Aktie von Oracle unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 135 auf 125 USD gesenkt. (Analyse vom 12.12.2023)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:97,44 EUR -8,87% (12.12.2023, 12:50)