Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (10.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.Der US-Softwarekonzern habe die Erlöse im jüngsten Geschäftsquartal dank boomender Cloud-Services stark erhöht. In den drei Monaten bis Ende Februar sei der Umsatz im Jahresvergleich um 18% auf 12,4 Mrd. USD gestiegen, wie der SAP-Rivale am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Im Cloud-Geschäft mit Speicherplatz und Anwendungen im Internet habe es ein Plus von 45% auf 4,1 Mrd. USD gegeben. Kräftig gestiegene Betriebsausgaben hätten den Nettogewinn dennoch um 18% auf 1,9 Mrd. USD sinken lassen. Nachbörslich sei der Aktienkurs von Oracle letztendlich mehr als 4% abgesackt.Die Oracle-Aktie habe in den vergangenen Wochen bereits deutlich zulegen können. Seit der Empfehlung des "Aktionärs" notiere das Papier gut 25% im Plus. Anleger sollten investiert bleiben, aber die Position mit einem Stopp bei 65 Euro nach unten absichern. Insgesamt stimme die Richtung bei Oracle, die Erwartungen seien im Vorfeld allerdings sehr hoch gewesen. Auf SAP dürften die Zahlen keine großen Auswirkungen haben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:77,91 EUR -5,17% (10.03.2023, 09:39)