NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

120,93 USD +0,45% (01.09.2023, 22:01)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (05.09.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Analyst Raimo Lenschow von Barclays:Raimo Lenschow, Analyst von Barclays, ändert seine Empfehlung für die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) von "equal-weight" auf "overweight".Raimo Lenschow sehe eine "mehrjährige Chance für solides Wachstum bei hohen Margen", angetrieben durch einen anhaltenden positiven Mix-Effekt von besserer Software-as-a-Service und Cloud, der die weniger wachstumsstarken Teile des Geschäfts überwiege. Die Oracle Cloud, die zum Teil durch neu entstehende Arbeitslasten im Bereich der künstlichen Intelligenz angeheizt werde, werde der Schlüssel für die Datenbank und die Gesamtstory sein, so der Analyst in einer Research Note an die Investoren. Er bezeichne Oracle als eine "mehrjährige Wachstumsstory".Raimo Lenschow, Analyst von Barclays, stuft die Aktie von Oracle von "equal-weight" auf "overweight" nach oben. Das Kursziel werde von 126 auf 150 USD angehoben. (Analyse vom 05.09.2023)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:114,48 EUR +1,67% (05.09.2023, 11:48)