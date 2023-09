Börsenplätze Oracle-Aktie:



Oracle Corp. zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Cloud-Dienst von Oracle habe sich in den vergangenen Quartalen als Alternative zu den großen drei Playern (AWS, Azure und Google Cloud) etabliert und das Umsatzwachstum des US-Konzerns kräftig angetrieben. Auch im Rahmen der heute Abend anstehenden Q1-Veröffentlichung könnte die Oracle-Cloud wieder für eine Überraschung sorgen.Die Fusion-Cloud-Plattform und der Infrastruktur-Dienst OCI hätten in den vergangenen Quartalen ordentlich zugelegt und würden einen immer größeren Anteil der Gesamtumsätze ausmachen. Im ersten Geschäftsquartal 2024 (bis Ende August) würden die Analysten erwarten, dass die gesamten Cloud-Services auf rund 4,53 Milliarden Dollar anwachsen würden.Oracle renne dabei den Wettbewerbern nicht nur hinterher. So liefere beispielsweise die starke Partnerschaft zwischen NVIDIA und OCI sogar einen kleinen zeitlichen Vorsprung gegenüber den Konkurrenten beim Angebot von NVIDIAs SaaS-Diensten. Das sorge insbesondere bei den aktuell stark nachgefragten KI-Worksloads für eine starke Positionierung und lasse auf eine Umsatzüberraschung in der Cloud hoffen.Für den Gesamtkonzern würden die Analysten mit Umsätzen in Höhe von 12,48 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 1,15 Dollar rechnen."Der Aktionär" rät Anlegern vor den Q1-Ergebnissen von Oracle, ihre Gewinne, die mittlerweile über 80 Prozent seit der Empfehlung in Ausgabe 26/2022 betragen, laufen zu lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Die starke Kursentwicklung der vergangenen Tage dürfte allerdings schon einen Großteil der antizipierten Cloud-Überraschung eingepreist haben. (Analyse vom 11.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link