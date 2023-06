XETRA-Aktienkurs Oracle-Aktie:

99,77 EUR -0,04% (09.06.2023, 10:38)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

107,48 USD +2,12% (08.06.2023)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (09.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL).Während die Arbeit vor Ort die anhaltende Dynamik in den Bereichen Cloud und Software-as-a-Service widerspiegele, habe das volatile makroökonomische Umfeld Anekdoten über entgangene Geschäftsabschlüsse mit sich gebracht, was die Lizenzeinnahmen zum "größten Einflussfaktor" für Oracles Ergebnisse mache. Es sei "sehr positiv", dass das Quartal "weitaus linearer als üblich" verlaufen sei, ohne Anzeichen von aggressiven Anreizen, die typisch für ein Jahresende seien. Dies spreche dafür, dass das Unternehmen aus einer Position der Stärke heraus agiere, schreibe Deutsche Bank. Die "Cloud-getriebene Wachstumsthese" für die Aktie sei "fest intakt".Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Oracle-Aktie weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel laute unverändert 120,00 USD. (Analyse vom 08.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:99,89 EUR +0,20% (09.06.2023, 11:05)