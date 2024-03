NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

126,38 USD +10,73% (12.03.2024, 16:22)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (12.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Siti Panigrahi, Analysten von Mizuho Securities USA, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) und erhöht das Kursziel.Die Ergebnisse des US-Softwarekonzerns für das dritte Quartal würden den Aufschwung der Cloud-Dynamik widerspiegeln, da Oracle ein Cloud-Wachstum von 53% im Jahresvergleich erzielt und damit deutlich über dem Konsens gelegen habe, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Sie sei der Ansicht, dass die Ziele des Managements für das Geschäftsjahr 2026 angesichts der starken Nachfrage nach Cloud-Lösungen zunehmend konservativ erscheinen würden, da Oracle plane, Rechenzentrumskapazitäten hinzuzufügen und zu erweitern.Siti Panigrahi, Analystin von Mizuho Securities USA, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Oracle-Aktie bestätigt und das Kursziel von 140 auf 160 USD angehoben. (Analyse vom 12.03.2024)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:116,00 EUR +1,65% (12.03.2024, 16:36)