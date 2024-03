NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

114,13 USD +1,52% (11.03.2024, 21:04)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (12.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.Der US-Softwareriese habe am Montag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Der Umsatz habe die Erwartungen erfüllt, das zuletzt schwächelnde Cloud-Geschäft habe sich stabilisieren können. Bei den Anlegern sei dies gut angekommen. Die Aktie von Oracle habe nachbörslich mehr als 14% zu auf 130,60 USD zugelegt. Damit notiere das Papier über dem bisherigen Allzeithoch vom Juni vergangenen Jahres bei 127,54 USD.Die Oracle.Aktie befinde sich mit dem nachbörslichen Kurssprung auf Rekordkurs. Die Aussichten würden gut bleiben. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2024)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:118,00 EUR +3,40% (12.03.2024, 12:18)