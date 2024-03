NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (15.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Argus Research:Die Analysten von Argus Research stufen die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) nach dem Gewinnsprung im dritten Quartal von "hold" auf "buy" hoch, mit einem Kursziel von 145 US-Dollar.Das Quartal habe das erste Mal markiert, dass der schnell wachsende Cloud-Umsatz einen höheren Anteil des Umsatzes ausgemacht habe als der bisherige Lizenz-Support-Umsatz des Unternehmens. Oracle habe das "hochkarätige Problem", dass die Nachfrage seine Fähigkeit, diese Nachfrage zu bedienen, übersteige, und da das Unternehmen weiterhin in den Ausbau seiner globalen Rechenzentren investiere, um diese Nachfrage zu befriedigen, habe das Management über die bevorstehende Umsatzbeschleunigung in GJ25 nachgedacht.Die Analysten von Argus Research stufen die Oracle-Aktie von "hold" auf "buy" hoch. (Analyse vom 14.03.2024)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:115,10 EUR -0,47% (15.03.2024, 16:10)