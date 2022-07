XETRA-Aktienkurs Oracle-Aktie:

73,74 EUR +0,16% (26.07.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

74,03 USD -1,11% (26.07.2022, 22:03)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (27.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Oracle: Andauernde Gewinnmitnahmen - ChartanalyseDie Oracle-Aktie (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) markierte am 10. Dezember 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 106,34 USD und prallte damit an der oberen Begrenzung der langfristigen Aufwärtsbewegung seit September 2002 ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach habe die Aktie deutlich zurückgesetzt und sei auf das log. 50% Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 gefallen. Nach einem Tief bei 63,76 USD sei der Wert wieder nach oben gedreht. Am 5. Juli sei der Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch gelungen. Inzwischen sei der Wert auf ein Hoch bei 75,43 USD geklettert. Dort hätten am Montag Gewinnmitnahmen eingesetzt.Diese Gewinnmitnahmen könnten noch etwas andauern und zu einem Rückfall gen 74,74-72,43 USD führen. Anschließend könnte allerdings die Rally seit Mitte Juni fortgesetzt werden. Ein Anstieg in Richtung 77,52 USD und 87,47 USD wäre dann möglich. Sollte die Aktie allerdings den kurzfristigen Aufwärtstrend bei heute 70,24 USD durchbrechen, ergäbe sich ein Verkaufssignal. Dieses Signal würde auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 63,76 USD hindeuten. (Analyse vom 27.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:73,94 EUR +1,02% (27.07.2022, 08:05)